Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнование Президенту Черногории Мило Джукановичу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагедии в городе Цетине.

"В Республике Беларусь с большой болью и скорбью восприняли известие о трагедии в городе Цетине, которая привела к многочисленным человеческим жертвам", - говорится в соболезновании.

От имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко направил глубокие соболезнования и искренние слова поддержки Президенту Черногории, родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.