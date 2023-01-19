Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Армении Ваагну Хачатуряну в связи с гибелью людей при пожаре в одной из воинских частей.

"С прискорбием получил известие о пожаре, произошедшем в одной из воинских частей Министерства обороны Республики Армения, в результате которого погибли военнослужащие", - говорится в соболезновании.

От имени белорусского народа и от себя лично Александр Лукашенко выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в трагическом происшествии.