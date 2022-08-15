Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Армении Ваагну Хачатуряну в связи с человеческими жертвами в результате взрыва на территории торгового центра в Ереване.

"Глубоко потрясен известием о разрушительном взрыве на территории торгового центра города Еревана, - говорится в соболезновании. - От имени белорусского народа и от себя лично выражаю искренние соболезнования и слова поддержки Вам, уважаемый Ваагн Гарникович, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим".