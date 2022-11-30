Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи со смертью Цзян Цзэминя.

"В Республике Беларусь с глубокой скорбью восприняли весть о кончине мудрого государственного деятеля и выдающегося политика Китайской Народной Республики Цзян Цзэминя. Он был настоящим лидером, посвятившим свою жизнь неустанному служению Родине. Внес большой вклад в возрождение великой китайской нации, позволившее Китаю стать могущественным и экономически процветающим государством", - говорится в соболезновании.

Глава государства отметил, что высокий профессионализм преданного члена Коммунистической партии и личные качества снискали Цзян Цзэминю заслуженный авторитет и искреннее уважение как в Китайской Народной Республике, так и во всем мире.

"Цзян Цзэминь стоял у истоков становления белорусско-китайских отношений и на протяжении многих лет способствовал их неуклонному укреплению. Он был первым из руководителей вашей страны, посетивших Республику Беларусь. С теплотой вспоминаю личные встречи с ним, которые позволили открыть совершенно новую страницу в истории взаимодействия Минска и Пекина, заложив прочную основу для сегодняшнего "всепогодного и всестороннего стратегического партнерства", - подчеркнул белорусский лидер.

От лица белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко выразил глубокие соболезнования Си Цзиньпину, родным и близким покойного.