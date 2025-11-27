Соболезнование Председателю КНР Си Цзиньпину

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования Председателю КНР Си Цзиньпину в связи с жертвами в результате разрушительного пожара в жилом районе Тай По Специального административного района Сянган, унесшего десятки человеческих жизней и оставившего сотни людей без крова.

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси с глубокой скорбью узнали об этом. "В этот тяжелый момент от имени белорусского народа и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в связи с невосполнимой утратой и прошу передать пострадавшим пожелания скорейшего выздоровления и восстановления, - отметил Александр Лукашенко. - Отдельные слова поддержки направляем всем службам, которые в эти минуты сражаются с огнем и борются за жизни потерпевших".

Президент Беларуси пожелал братскому Китаю мужества и сил в такой трагический момент.