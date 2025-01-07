Соболезнование Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с разрушительным землетрясением в Тибете.

"В Беларуси крайне опечалены известием о разрушительном землетрясении в Тибетском автономном районе, повлекшем человеческие жертвы. Примите от имени белорусского народа и от меня лично искренние соболезнования родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - подчеркнул Александр Лукашенко.