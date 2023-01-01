Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Папе Римскому Франциску в связи со смертью Папы Римского на покое Бенедикта XVI.

"С чувством глубокой печали воспринял трагическую новость о смерти Папы Римского на покое Бенедикта XVI. Его Святейшество положил свою жизнь на алтарь добра, мира, справедливости и любви. Он принадлежал не себе, а всем верующим, всему миру, делился светом и мудростью", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства выразил уверенность, что бесценный вклад Бенедикта XVI в формирование достойного мира, его большое наследие будут сохранены и приумножены всеми людьми доброй воли.

"Примите мои искренние соболезнования, а также пожелания мужества и стойкости в связи с этой тяжелой утратой", - говорится в соболезновании.