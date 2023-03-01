Соболезнование народу Греции

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования народу Греции в связи с многочисленными жертвами железнодорожной аварии.

"Сегодняшние печальные новости о многочисленных человеческих жертвах и большом числе раненых в результате крупной железнодорожной аварии в районе города Темпи откликнулись болью и скорбью в белорусском обществе", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования, слова поддержки и утешения родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем потерпевшим в этом трагическом происшествии.