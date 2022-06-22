Соболезнование народу Афганистана в связи с жертвами землетрясения

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования народу Афганистана в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями в результате землетрясения в ряде провинций на юго-востоке страны.

"От имени белорусского народа передаю искренние слова соболезнования и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания выздоровления всем раненым, - отметил Глава государства. - Надеемся на скорейшее преодоление последствий этой трагедии и возвращение к обычному образу жизни пострадавшего региона".