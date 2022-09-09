Соболезнование Королю Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карлу III

От имени белорусского народа и себя лично Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил глубокие соболезнования Королю Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карлу III, народам Соединенного Королевства, а также стран Содружества, адресовал слова поддержки членам королевской семьи в связи со смертью Королевы Елизаветы II.

"Семидесятилетняя эпоха правления Ее Величества стала символом настоящего служения своему народу, залогом стабильности и благополучия Соединенного Королевства и стран Содружества на долгие годы. Она связала поколения, которые не раз с гордостью и достоинством преодолевали самые нелегкие испытания. Даже в наиболее сложные времена государственная мудрость и авторитет Елизаветы II всегда позволяли подняться над политической конъюнктурой, - отметил Глава государства. - В Республике Беларусь с глубоким уважением и ответственностью относятся к моральному завету Ее Величества о безальтернативности дальнейшего движения человечества по пути добрососедства и милосердия".