Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование исполняющей обязанности Президента Венесуэлы Делси Элоине Родригес Гомес в связи с жертвами в результате землетрясения.

С глубокой болью и большой тревогой за братский венесуэльский народ в Беларуси узнали про жуткую трагедию, которая обрушилась на Боливарианскую Республику Венесуэла. В это непростое время направляем самые искренние слова поддержки всем жителям Венесуэлы, особенно жертвам безжалостной стихии, кто потерял близких, остался без крова. От всего сердца соболезнуем родным погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в соболезновании.

Александр Лукашенко подчеркнул, что народ и руководство Беларуси были и остаются надежными друзьями Венесуэлы, готовыми прийти на помощь в сложное время. "Можете всегда рассчитывать на нас", - заверил белорусский лидер.