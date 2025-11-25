Соболезнования Генеральному секретарю ЦК Компартии Вьетнама То Ламу и Президенту этой страны Лыонг Кыонгу

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования Генеральному секретарю ЦК Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам То Ламу и Президенту этой страны Лыонг Кыонгу в связи с многочисленными жертвами и большими разрушениями в результате сильных ливней в центральных районах Вьетнама.

"К сожалению, ваша страна вновь сталкивается с безжалостной стихией, и это отзывается болью в сердцах белорусов", - говорится в соболезновании Президенту Вьетнама.

От имени белорусского народа и себя лично Глава государства адресовал глубокие соболезнования и слова поддержки руководству Вьетнама, родным и близким пострадавших, а также братскому народу этой страны.

Александр Лукашенко выразил надежду на скорую ликвидацию последствий и стабилизацию ситуации, а также на возвращение раненых и пропавших без вести в свои дома, а жителей Вьетнама - к спокойной жизни.