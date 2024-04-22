Рассмотрение кадровых вопросов

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 апреля рассмотрел кадровые вопросы.

Глава государства назначил:

Масляка Сергея Михайловича - Министром природных ресурсов и охраны окружающей среды;

Коваленко Евгения Иосифовича - Министром юстиции;

Моргунову Елену Михайловну - Председателем Государственного комитета по стандартизации.

Президент также дал согласие на назначение:

Стельмашка Олега Владимировича - заместителем председателя Могилевского облисполкома (социальная сфера);

Бурмистрова Игоря Павловича - председателем Новополоцкого горисполкома;

Кадргулова Дмитрия Рафаэльевича - председателем Берестовицкого райисполкома;

Медзвецкаса Сергея Тадеушевича - председателем Островецкого райисполкома;

Журавлева Алексея Анатольевича - председателем Глусского райисполкома;

Моксачева Вячеслава Николаевича - председателем Костюковичского райисполкома;

Васюченко Алексея Анатольевича - главой администрации Новобелицкого района Гомеля;

Болтрика Андрея Георгиевича - главой администрации Октябрьского района Гродно;

Лукашевича Сергея Владимировича - первым заместителем Министра иностранных дел;

Горбича Юрия Леонидовича - первым заместителем Министра здравоохранения;

Старовойтова Александра Геннадьевича - заместителем Министра здравоохранения;

Нечай Светланы Владимировны - заместителем Министра здравоохранения - главным государственным санитарным врачом Беларуси;

Рыбаключевой Ольги Зайниевны - директором Департамента контроля качества образования Министерства образования.

Александр Лукашенко при назначении Сергея Масляка Министром природных ресурсов и охраны окружающей среды очертил круг задач, стоящих перед новым главой ведомства.

"Что касается Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, мы недавно провели серьезное совещание в этом плане. Скажу прямо: надо копать и искать. Кроме этого, надо, чтобы ты заставил всех в этом направлении работать. Я не верю, что в наших недрах нет того, что нам нужно. Вот если хоть в какой-то степени решишь эту задачу - это памятник можно ставить в любом месте", - сказал Президент.

Глава государства отметил, что в Беларуси более-менее разведали месторождения минеральных удобрений. "Но я не верю, что у нас нет больших объемов нефти", - подчеркнул Александр Лукашенко.

В связи с этим он обратил внимание на то, что в сфере разведки и добычи нефти в Беларуси в настоящее время работает только одна компания. Причем, как отметил Президент, работает неплохо, и руководит ей хороший специалист. Тем не менее в этой сфере нет конкуренции.

"Не мы придумали - конкуренция должна быть. Надо больше мнений, больше впечатлений и прочее", - ориентировал нового министра Глава государства.

Что касается задач в сфере природоохранной деятельности, Президент сказал: "Нет такого места (больше в мире. - Прим.) для жизни людей, которое подарила нам, белорусам, природа. И нам надо это сберечь. Я человек очень требовательный, выросший в деревне. Можно сказать, почти в лесу. И я привык бережно относиться не только к животным, но и к растениям. Их должно быть больше, много должно быть. Возьми под свой контроль высаживание деревьев. Как я говорю, на откосах дорог, на неудобицах и так далее. Везде может вырасти дерево. А через 80 лет это будет хороший лесоматериал, который смогут использовать уже наши дети".

Кроме того, Александр Лукашенко подчеркнул важность лесонасаждений для экологии. "Дерево - это хороший воздух для дыхания людей. Для нас это важно. После болот лес является главным генератором кислорода на нашей планете. Поэтому везде должны быть высажены деревья, где только могут расти, - поручил Президент. - Очень много работы в этом плане, и она в какой-то степени запущена".

При назначении Евгения Коваленко новым Министром юстиции Александр Лукашенко высказал пожелания по его предстоящей работе в новой должности. Ведомство в определенной степени непростое, но Глава государства рассчитывает на успешную работу.

"Что касается Министерства юстиции, всегда очень серьезное было министерство. Ты все время работал в соответствующих должностях, особенно в последнее время в Администрации Президента (Евгений Коваленко до настоящего времени руководил главным государственно-правовым управлением Администрации Президента. - Прим.). Приходилось не просто сталкиваться, а отчасти управлять, руководить некоторыми процессами в этом министерстве и совместно по многим направлениям работать. Очень хочу, чтобы работа получилась", - напутствовал белорусский лидер.

В свою очередь Первый заместитель Главы Администрации Президента Максим Рыженков отрекомендовал Евгения Коваленко как надежного человека, хорошо проявившего себя при подготовке важных нормативных правовых актов.

При назначении Елены Моргуновой Председателем Государственного комитета по стандартизации Александр Лукашенко обратил особое внимание на то, что сфера стандартизации в том числе связана с защитой белорусского рынка.

"Стандартизация для нас вопрос серьезный. В том числе это связано и с защитой нашего рынка. Некоторые страны просто варварски пользуются этими методами", - отметил Глава государства.

"Мы не должны так. Но (надо. - Прим.) не забывать о том, что нам надо защищать и развивать свое", - добавил Александр Лукашенко.

Согласовывая назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, Александр Лукашенко сказал: "Подавляющему большинству из вас придется участвовать в выработке глобальных, стратегических решений нашего государства - чем будет заниматься Всебелорусское народное собрание. Поэтому мы еще серьезно поговорим по отдельным проблемам. Да и весь народ услышит о тех проблемах, которые сегодня стоят перед нами и которые предстоит нам в ближайшее время решать. Вам предстоит управлять немалыми коллективами. У вас зоной ответственности будет определенная территория. Прошу не забывать, что вы "президенты" на этих территориях - в городах или в районах городов, районных центрах. Работа будет непростая: год политический (вы это прекрасно знаете), и многие вопросы придется решать".

Но сейчас, подчеркнул Глава государства, первостепенная задача как для городов, так и для районных центров - посевная кампания и в целом сфера сельского хозяйства. Президент отметил, что погода стоит относительно неплохая. Однако обильное выпадение осадков, вполне возможно, приведет к засушливому лету.

"Надо к этому готовиться. Поэтому каждый день, каждый час, каждую минуту нам надо видеть и вовремя все сделать. И горожане должны подключиться и помочь. Нам надо в этом году не просто себя обеспечить на будущий год, но и сделать задел на будущее", - обозначил задачи Президент.

Отдельно он коснулся назначения экс-помощника командующего внутренними войсками - начальника управления мобилизационной подготовки и территориальной обороны Игоря Бурмистрова председателем Новополоцкого горисполкома. "Знаю, что ты и сам в этом заинтересован. Для меня очень интересен такой вариант. Военные люди в достаточно молодом возрасте заканчивают службу (и армейцы, и внутренние войска, и другие), и отсиживаться дома - это как-то не для них. Я убежден, что военные люди справятся и с гражданской работой", - заявил Александр Лукашенко.

В то же время он заметил, что Новополоцк - непростой регион. "Я очень жду, что вы войдете в курс дела и возьмете под контроль все, что касается функционирования предприятий и людей, и я буду слышать только доброе о вашей работе. Но обязательно побуду в Новополоцке, посмотрю на этот вариант кадрового назначения", - предупредил Глава государства.

Необходимо решать ряд вопросов и в Гомеле, добавил Президент. На должность главы администрации Новобелицкого района Гомеля был согласован управляющий делами Гомельского горисполкома Алексей Васюченко.

"Надо подключаться к сельскому хозяйству прежде всего: у нас больше всего проблем там. И, несмотря на городские заботы, вам предстоит работать и там", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание и на Могилевскую область. За социальную сферу в регионе теперь будет отвечать Олег Стельмашок: он согласован на должность заместителя председателя Могилевского облисполкома. Новый руководитель появится и в Костюковичском райисполкоме - на это место согласован Вячеслав Моксачев.

"Костюковичи и другие районы осуществляют мой определенный замысел по развитию востока Могилевской области, который также в свое время был подвергнут чернобыльской атаке. Желательно, чтобы Костюковичи были показательным районом", - обозначил ориентиры Глава государства.

"В общем, мужики, работы предостаточно. Ее будет не меньше, и ситуация у нас будет не проще. Будет сложнее, может быть, чем сейчас. Но, как у нас сейчас говорят, время выбрало нас, не мы его выбирали. Поэтому нам надо выдержать, выстоять и сделать все необходимое, чтобы удержать нашу страну. Как я говорю, дайте экономику. Дадите экономику - остальное я готов взять на себя", - резюмировал Александр Лукашенко.