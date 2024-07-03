Президент Беларуси Александр Лукашенко 3-4 июля совершает рабочий визит в Казахстан.

В Астане белорусский лидер примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Ожидается, что на полях саммита он также проведет ряд встреч и переговоров с зарубежными коллегами.

Международный форум включает в себя заседание Совета глав государств - членов ШОС, а также встречу в формате "ШОС плюс" с участием лидеров государств-наблюдателей, почетных гостей и глав международных организаций. Темой встречи станет "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".

Основным вопросом предстоящего саммита для Беларуси является завершение процедуры принятия страны в члены ШОС.

Планируется, что Александр Лукашенко в своем выступлении на саммите коснется наиболее значимых направлений в работе Организации и вклада, который Беларусь готова внести в решение общих задач.

Участники заседания Совета глав государств обсудят вопросы дальнейшего совершенствования работы интеграционного объединения в целях укрепления и углубления многостороннего взаимодействия в новых условиях, рассмотрят актуальную международную и региональную тематику в регионе ШОС.

Ожидается, что на заседании будет принята Астанинская декларация, а также более двух десятков различных решений и заявлений, которые касаются различных сфер сотрудничества.