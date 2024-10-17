Продлен срок действия Указа о поддержке организаций физической культуры и спорта

Президент Беларуси Александр Лукашенко продлил до 30 июня 2025 года срок действия Указа № 191 "Об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта" от 15 апреля 2013 года. Соответствующий Указ № 396 Глава государства подписал 17 октября.

В настоящее время Правительство готовит предложения о совершенствовании системы поддержки в спортивной отрасли, в том числе усилении контроля за направлением на эти цели средств местных бюджетов и государственных предприятий, оптимизации финансирования клубов по игровым видам спорта в зависимости от спортивного результата.