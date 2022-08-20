Приветствие участникам VII Международного фестиваля этнокультурных традиций "Зов Полесья"

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие организаторам, участникам и гостям VII Международного фестиваля этнокультурных традиций "Зов Полесья".

"Полесская земля - уникальный уголок Беларуси со своей самобытной культурой, древними обычаями и историей, - говорится в приветствии. - Фестиваль в этом году собирает любителей фольклора, чтобы еще больше наполнить нас любовью к родному краю и впечатлить необычными талантами".

Глава государства выразил уверенность, что в Год исторической памяти этот творческий форум будет способствовать духовному единению белорусского народа, сохранению историко-культурного наследия, воспитанию гордости за чарующие природные и духовные богатства Полесья.

Александр Лукашенко пожелал участникам и гостям фестиваля неисчерпаемого вдохновения, счастья, благополучия, приятных впечатлений и теплых встреч.