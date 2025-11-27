Приветствие участникам XV съезда Белорусского союза журналистов
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам XV съезда Белорусского союза журналистов.
Глава государства отметил, что этот форум объединил лучших представителей журналистского сообщества страны, чьи талант и твердая гражданская позиция помогают отстаивать национальные интересы и сохранять духовные ценности народа на передовой борьбы за умы и сердца людей.
"Журналисты с объективным взглядом, умением анализировать и работой на опережение ежедневно формируют реальную картину мира и помогают ориентироваться в информационных потоках, - говорится в приветствии. - Поддерживая традиционные и развивая новые форматы, вы делаете все, чтобы белорусы гордились своей Родиной, а за ее пределами о нашей стране говорили только правду".
Президент убежден, что авторитетное мнение и обстоятельный диалог отечественных СМИ по самым разным темам и впредь будут способствовать решению актуальных вопросов развития государства.
Александр Лукашенко пожелал участникам съезда плодотворной работы, профессиональных успехов, ярких идей и успешных творческих проектов.