Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам XV съезда Белорусского союза журналистов.

Глава государства отметил, что этот форум объединил лучших представителей журналистского сообщества страны, чьи талант и твердая гражданская позиция помогают отстаивать национальные интересы и сохранять духовные ценности народа на передовой борьбы за умы и сердца людей.

"Журналисты с объективным взглядом, умением анализировать и работой на опережение ежедневно формируют реальную картину мира и помогают ориентироваться в информационных потоках, - говорится в приветствии. - Поддерживая традиционные и развивая новые форматы, вы делаете все, чтобы белорусы гордились своей Родиной, а за ее пределами о нашей стране говорили только правду".

Президент убежден, что авторитетное мнение и обстоятельный диалог отечественных СМИ по самым разным темам и впредь будут способствовать решению актуальных вопросов развития государства.

Александр Лукашенко пожелал участникам съезда плодотворной работы, профессиональных успехов, ярких идей и успешных творческих проектов.