Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам второго Международного форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее".

"Сердечно приветствую вас на гостеприимной белорусской земле. Символично, что Форум проводится в городе Бресте, который 85 лет назад первым принял на себя удар гитлеровской военной машины, продемонстрировав миру величие духа и непобедимость советского солдата, - говорится в приветствии. - Цена Великой Победы - десятки миллионов погибших. Потери Беларуси - каждый третий. Выявляя новые факты геноцида белорусского народа, мы даем правовую оценку преступлениям фашистов, чтобы защитить память о безвинных жертвах и воинах, совершивших великий подвиг".

Глава государства отметил, что на фронтах Великой Отечественной в едином строю в борьбе с нацизмом сражались представители всех республик Советского Союза: "Это была битва за жизнь и свободу, за свою страну и другие европейские государства, спасенные благодаря мужеству и героизму многонационального советского народа".

"Сегодня наша первостепенная задача - защитить историческую правду, уберечь ее от тех, кто переписывает историю, сносит памятники героям, пытается предать забвению подвиг наших отцов и дедов. Особая роль в сохранении памяти принадлежит молодежи, которой предстоит жить, трудиться в современном мире, опираясь на заветы предков, и передать эту эстафету следующим поколениям. Девиз форума "Великое наследие - общее будущее" призывает нас идти вместе во имя настоящего и будущего наших государств, во имя мира на родной земле", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал участникам форума плодотворной работы, неиссякаемой энергии, счастья и добра.