Приветствие участникам VIII Международного фестиваля этнокультурных традиций "Зов Полесья"

    Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие организаторам, участникам и гостям VIII Международного фестиваля этнокультурных традиций "Зов Полесья".

    "За годы существования этот самобытный фольклорный форум стал значимым событием в культурной жизни страны, - говорится в поздравлении. - Фестиваль бережно сохраняет наследие предков, приобщает к ценному национальному достоянию и содействует укреплению добрососедских связей и дружбы. Его мероприятия проходят с неизменным успехом и отличаются глубокой эмоциональностью".

    Глава государства выразил уверенность, что культурный праздник в этом году будет ярким и незабываемым, подарит жителям и гостям белорусского Полесья немало новых впечатлений и интересных встреч.

    Александр Лукашенко пожелал организаторам и участникам фестиваля отличного настроения, неисчерпаемого вдохновения и крепкого здоровья.

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