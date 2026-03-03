Приветствие участникам республиканских финальных соревнований "Золотая шайба"

Глава государства Александр Лукашенко направил приветствие участникам, организаторам и гостям республиканских финальных соревнований среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба" на призы Президента Республики Беларусь.

"Турнир стал ярким событием и одним из самых успешных проектов в сфере детско-юношеского спорта в стране, - говорится в приветствии. - Хоккей - это школа формирования личности, выносливости и железного характера. Сегодня у команд всех регионов Беларуси есть уникальный шанс проявить свои лучшие качества и громко заявить о себе".

Президент выразил уверенность, что финальные матчи пройдут в атмосфере честной и упорной борьбы, принесут положительные эмоции и станут ступенью к покорению новых вершин.

Александр Лукашенко пожелал всем крепкого здоровья, удачи, красивых, зрелищных поединков и заслуженных побед.