Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам II Международной межпартийной конференции.

Глава государства обратил внимание, что мероприятие организовано в год 85-летия начала Великой Отечественной войны в Бресте, у стен крепости-героя, ставшей символом беспримерного мужества советского солдата в борьбе с фашизмом.

"Сегодня в обстановке милитаризации Запада, попыток переписывания истории и откровенного возрождения нацизма наш с вами долг - не допустить, чтобы человечество вновь оказалось на арене военного противостояния", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент убежден, что в условиях изменения архитектуры безопасности совместные усилия политических партий разных стран будут и впредь направлены на укрепление суверенитета и поддержку права каждого государства самостоятельно выбирать путь развития.

Александр Лукашенко пожелал участникам конференции плодотворной работы, интересных дискуссий, новых конструктивных идей для справедливого и паритетного международного диалога.