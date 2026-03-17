Приветствие участникам и гостям XXXIII Минской международной книжной выставки-ярмарки
Дорогие друзья!
Приветствую участников и гостей Минской международной книжной выставки-ярмарки.
На протяжении многих лет она является долгожданным и значимым событием в сфере литературы и книгоиздания, объединяя профессионалов и любителей печатного слова из разных уголков земного шара.
Убежден, что приуроченный к 35-летию СНГ книжный форум укрепит потенциал международного сотрудничества, откроет новые имена и представит яркие проекты, направленные на развитие издательского дела и популяризацию духовно-нравственных ценностей Содружества.
Желаю всем творческих успехов, благополучия и приятных впечатлений.
Александр Лукашенко