Приветствие участникам и гостям XXXIII Минской международной книжной выставки-ярмарки

    Дорогие друзья!

    Приветствую участников и гостей Минской международной книжной выставки-ярмарки.

    На протяжении многих лет она является долгожданным и значимым событием в сфере литературы и книгоиздания, объединяя профессионалов и любителей печатного слова из разных уголков земного шара.

    Убежден, что приуроченный к 35-летию СНГ книжный форум укрепит потенциал международного сотрудничества, откроет новые имена и представит яркие проекты, направленные на развитие издательского дела и популяризацию духовно-нравственных ценностей Содружества.

    Желаю всем творческих успехов, благополучия и приятных впечатлений.

    Александр Лукашенко

