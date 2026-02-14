Приветствие участникам и гостям XXX Международного турнира по самбо на призы Президента Республики Беларусь

Глава государства Александр Лукашенко направил приветствие участникам, гостям и организаторам юбилейного, XXX Международного турнира по самбо на призы Президента Республики Беларусь.

"Традиционно на протяжении трех десятилетий в белорусской столице собираются сильнейшие представители одного из самых динамичных и красивых видов единоборств, что говорит о заслуженном признании и высоком статусе этого первенства", - отметил Президент.

Главные отличительные черты турнира, организованного на уровне европейских и мировых чемпионатов, - честная конкуренция и яркие, зрелищные поединки в атмосфере дружбы, подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал участникам, гостям и организаторам соревнований крепкого здоровья, удачи и добра. "Пусть горячая поддержка белорусских болельщиков способствует успешному выступлению каждого участника минских стартов", - добавил Глава государства.