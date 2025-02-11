Приветствие участникам XXIX Международного турнира по самбо на призы Президента Беларуси

    Глава государства Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям XXIX Международного турнира по самбо на призы Президента Беларуси.

    "Ваш вид единоборств - школа трудолюбия, мастерства и мужества, состязание характеров, основанное на философии достоинства и благородства. Всего, что формирует настоящего человека, - говорится в приветствии. - А традиционные ежегодные соревнования в Минске лучших самбистов мира - яркий пример того, как спорт способен объединять людей разных национальностей и культур. Так было в предыдущие годы. Пусть так будет и впредь".

    Президент пожелал участникам турнира в каждом поединке продемонстрировать свои лучшие качества, подарить болельщикам захватывающий спортивный праздник и на всю жизнь сохранить в душе особый дух единства и братства, который царит под сводами столичного Дворца спорта.

    "Всем мира, добра и крепкого здоровья", - отметил Александр Лукашенко.

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