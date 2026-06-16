Приветствие участникам десятого Совещания министров образования государств – членов ШОС

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам десятого Совещания министров образования государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.

"Мы благодарны всем странам за принятие нашего предложения о проведении совещания на гостеприимной белорусской земле. Республика Беларусь разделяет и поддерживает инициативы ШОС, готова к конструктивному диалогу и реализации совместных проектов", - говорится в приветствии.

Президент обратил внимание, что в условиях стремительной цифровой трансформации образование и наука выступают основой развития любого государства. И сейчас первостепенными задачами в этой области становятся внедрение современных технологий и обучение специалистов новой формации, уважающих культурные особенности и достижения стран ШОС.

"Уверен, что вместе мы сможем добиться больших результатов в деле последовательного укрепления партнерства в гуманитарной сфере, создавая условия для обмена опытом, расширения взаимодействия и дальнейшего наращивания потенциала государств - членов ШОС", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал участникам мероприятия плодотворной работы, успехов, здоровья и благополучия.