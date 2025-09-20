Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил приветствие участникам церемонии открытия 18-го Пуцзянского инновационного форума:

"В современном мире технологии и инновации играют ключевую роль в развитии экономики, повышении конкурентоспособности стран, улучшении благосостояния народов.

Китай на протяжении ряда лет подтверждает статус одного из мировых лидеров в сфере инноваций, демонстрирует небывалые успехи в области продвижения искусственного интеллекта, квантовых вычислений, умных городов, биотехнологий и робототехники, освоения космоса. Это лишь небольшая часть достижений, которые не только приносят пользу китайскому народу, но и открывают новые возможности для глобального сотрудничества.

Республика Беларусь, следуя мировым тенденциям, особое внимание уделяет вопросам цифровой трансформации экономики, развитию ее высокотехнологичных секторов и региональных брендов. Наша страна гордится своей инновационной инфраструктурой - сетью технологических парков, охватывающих все регионы, а также демонстрирует серьезные успехи в сфере информационных технологий, признанные на мировом уровне. Мы наращиваем компетенции в микро- и наноэлектронике, приборостроении, промышленных биотехнологиях и электротранспорте. Именно в Беларуси создан самый большой карьерный самосвал на планете.

Научно-техническое сотрудничество между Беларусью и Китаем занимает важное место в наших двусторонних отношениях, динамично продвигается в духе всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. Сегодня мы можем гордиться совместными достижениями.

Впечатляет результатами своей деятельности Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень", который председатель КНР Си Цзиньпин называет "жемчужиной Шелкового пути". Наши ученые вместе создают наноматериалы и новые полимеры. В г.Минске запущен пилотный проект по разработке интеллектуальных систем управления дорожным движением с использованием китайских алгоритмов на базе машинного обучения.

По итогам проведения тематического года белорусско-китайского сотрудничества - Года науки, технологий и инноваций реализовано порядка ста мероприятий в области научно-технической кооперации. С уверенностью могу сказать, что это знаменует качественно новый этап взаимодействия Беларуси и Китая в указанной сфере.

Наши страны добиваются серьезных научных прорывов и выходят на перспективные открытия. Богатый опыт сотрудничества способствует не только взаимному развитию, но и укреплению наших позиций на международной арене. Беларусь и Китай всецело разделяют Цели устойчивого развития, включая повышение благосостояния народов, чему, безусловно, должны служить современные технологии и инновации.

Мы поддерживаем инициативы по международному сотрудничеству в области формирования открытой, справедливой, беспристрастной и недискриминационной глобальной среды для научно-технического развития. Беларусь готова внести свой посильный вклад в развитие инноваций на благо всех стран мира для достижения важной цели, обозначенной Председателем КНР, - создания сообщества единой судьбы человечества.

Желаю участникам форума плодотворной работы, передовых идей и решений, полезных встреч и грандиозных научных успехов".