Присуждена специальная премия "Белорусский спортивный Олимп" 2025 года

Глава государства Александр Лукашенко 17 декабря подписал Указ № 440 о присуждении специальной премии Президента Республики Беларусь "Белорусский спортивный Олимп" 2025 года.

За значительный вклад в развитие физической культуры и спорта, активную деятельность по популяризации физической культуры и спорта, развитию физкультурно-спортивных традиций, которые содействуют формированию гармоничной личности, специальная премия присуждена Президентскому спортивному клубу, Ивану Литвиновичу и Спартаку Мироновичу.

Президентский спортивный клуб удостоен высокой награды за значительный вклад в развитие физкультуры и спорта, реализацию многочисленных комплексных программ по совершенствованию материально-технической базы спортивных школ и инфраструктуры шаговой доступности для занятий физической культурой, организацию масштабных спортивных проектов и соревнований.

Мастер спорта Республики Беларусь международного класса Иван Литвинович является двукратным чемпионом Олимпийских игр, неоднократным победителем чемпионатов мира в командных соревнованиях, серебряным призером чемпионата мира, обладателем Кубка мира, чемпионом Европы в командных соревнованиях, победителем и серебряным призером III Игр стран СНГ 2025 года.

Заслуженный тренер СССР и БССР Спартак Миронович возглавлял мужскую сборную Беларуси по гандболу с 1992 по 2008 год. Под его руководством восемь игроков гандбольного клуба "СКА-Минск" стали олимпийскими чемпионами в составе сборных команд, сборная СССР по гандболу дважды завоевывала золото Олимпийских игр (1988 и 1992 годы), гандбольный клуб "СКА-Минск" трижды становился обладателем Кубка европейских чемпионов (1987, 1989 и 1990 годы), дважды - Кубка обладателей кубков (1983 и 1988 годы) и Кубка вызова (2013 год).