Президенты Беларуси и России обменялись поздравлениями с Днем единения народов двух стран.

Председатель Высшего государственного совета Союзного государства, Президент Беларуси Александр Лукашенко в своем поздравительном послании отметил, что в условиях беспрецедентных внешних вызовов и угроз белорусско-российские отношения достойно прошли проверку на прочность, став примером истинного партнерства, основанного на принципах взаимного доверия, уважения и суверенного равенства.

"Уверен, что полноценная реализация достигнутых договоренностей откроет новые перспективы союзного строительства, придаст импульс поступательному развитию экономик, будет способствовать повышению качества жизни граждан наших стран", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, благополучия и осуществления масштабных государственных планов.

В свою очередь Президент России в поступившем от него поздравлении отметил: "Опираясь на добрые традиции дружбы и добрососедства, связывающие россиян и белорусов, наши страны и народы планомерно расширяют взаимовыгодное сотрудничество на всех направлениях. Энергично совершенствуются и механизмы Союзного государства. Несмотря на беспрецедентное санкционное давление извне, мы эффективно координируем усилия на международной арене, в сфере обороны и безопасности, успешно реализуем программы, направленные на упрочение финансово-экономического и научно-технологического суверенитета".

Владимир Путин выразил уверенность, что дальнейшее наращивание всего комплекса союзнических связей в полной мере отвечает интересам братских народов Беларуси и России. Он пожелал Александру Лукашенко крепкого здоровья и успехов, а всем белорусским гражданам - счастья и процветания.

Александр Лукашенко также направил поздравления с Днем единения Председателю Совета Министров Союзного государства, Председателю Правительства России Михаилу Мишустину, Председателю Совета Федерации Федерального Собрания России Валентине Матвиенко, Председателю Парламентского собрания Союза Беларуси и России, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания России Вячеславу Володину, Государственному секретарю Союзного государства Дмитрию Мезенцеву, Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.