Президент подписал Директиву "О совершенствовании функционирования системы органов власти и управления, усилении исполнительской дисциплины"

Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 апреля подписал Директиву № 11 "О совершенствовании функционирования системы органов власти и управления, усилении исполнительской дисциплины".

Документ принят в развитие указов "О пятилетке качества", "Об усилении роли председателей исполнительных комитетов базового уровня в развитии регионов" и направлен на кардинальное повышение эффективности функционирования системы органов государственной власти, управленческой деятельности, усиление исполнительской дисциплины, социально ответственного отношения каждого к труду.

В соответствии с Директивой недопустимо вмешательство государственных органов, должностных лиц в компетенцию друг друга. Исключается формирование и функционирование советов, комиссий, групп, других экспертных и консультативно-совещательных структур, подменяющих государственные органы, кроме непосредственно предусмотренных законодательными актами. Запрещается необоснованное проведение совещаний, в том числе в дистанционном формате.

Документом предусматривается внедрение в практическую деятельность современных цифровых технологий в государственном управлении, повышение эффективности служебных командировок, проведение обязательной оценки состояния исполнительской дисциплины в государственном органе, учет ее при продлении либо заключении с руководителем этого органа контракта на новый срок, принятии решений по результатам аттестации данного руководителя, повышении его в должности, представлении к государственным наградам.

Директива содержит нормы о необходимости упорядочить процесс сбора информации и сократить избыточные запросы в адрес юридических лиц, а также обеспечить информационную безопасность.