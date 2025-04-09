Президент подписал Директиву "О реализации основ идеологии белорусского государства"

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 апреля подписал Директиву № 12 "О реализации основ идеологии белорусского государства".

Документ направлен на повышение эффективности идеологической работы, актуализацию нормативной правовой базы, регулирующей идеологическую сферу.

Директивой предусматривается утверждение концептуальных основ идеологии белорусского государства, пропаганда разделяемого всем обществом понимания государственности белорусского народа, унификация подходов по проведению идеологической работы с населением и ее оценке, обязанность реализовывать идеологию белорусского государства во всех сферах и субъектах хозяйствования независимо от формы собственности, обеспечение вовлечения в прогосударственное информационно-идеологическое поле граждан, занятых в частном секторе национальной экономики.