Президент одобрил проект изменений в Договор между Беларусью и Россией о развитии военно-технического сотрудничества

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 октября подписал Указ № 353, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект Протокола о внесении изменений в Договор между Беларусью и Россией о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года.

Государственный военно-промышленный комитет уполномочен на проведение переговоров по проекту документа и его подписание после рассмотрения в Правительстве Беларуси.