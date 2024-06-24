Президент Беларуси произвел кадровые назначения в Вооруженных Силах

Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 июня подписал указы, в соответствии с которыми произведены кадровые назначения в Вооруженных Силах.

Полковник Дмитрий Стрешинский назначен начальником главной военной инспекции Вооруженных Сил Республики Беларусь. Он освобожден от должности начальника управления территориальной обороны - заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь. На этот пост назначен полковник Андрей Кравченко.