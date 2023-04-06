Поздравления с назначением Вице-президенту ОАЭ, Заместителю Правителя и Наследному Принцу Абу-Даби

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил шейхов Мансура бен Заида аль-Нахайяна, Тахнуна бен Заида аль-Нахайяна и Халеда бен Мухаммеда бен Заида аль-Нахайяна с назначением на новые должности.

В поздравительном послании Заместителю Премьер-министра, Министру по делам Президента ОАЭ шейху Мансуру бен Заиду аль-Нахайяну, назначенному Вице-президентом ОАЭ, Александр Лукашенко подчеркнул: "Убежден, что Ваши мудрость и многолетний опыт работы на ответственных государственных постах будут содействовать дальнейшему успешному развитию страны. Подтверждаю значительный интерес Минска к углублению диалога с Абу-Даби, в первую очередь в торгово-экономической, инвестиционной и финансовой сферах, и надеюсь на Вашу личную поддержку белорусско-эмиратского сотрудничества".

Глава государства адресовал искренние поздравления Советнику по национальной безопасности ОАЭ шейху Тахнуну бен Заиду аль-Нахайяну в связи с назначением его Заместителем Правителя Абу-Даби. Президент Беларуси пожелал дальнейших многочисленных достижений в ответственной работе на пользу дружественного эмиратского народа. "Убежден, что благодаря Вашей личной поддержке мы продолжим наращивать взаимовыгодное сотрудничество и реализовывать масштабные проекты в интересах обеих стран", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент Беларуси также поздравил шейха Халеда бен Мухаммеда бен Заида аль-Нахайяна с назначением Наследным Принцем Абу-Даби, Председателем Исполнительного совета Абу-Даби: "Мне очень приятно отметить, что теплые отношения и взаимопонимание между нашими странами способствуют развитию белорусско-эмиратского сотрудничества в различных сферах. Подтверждаю готовность к дальнейшему укреплению наших партнерских контактов на основе дружбы и взаимного доверия".