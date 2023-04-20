Поздравление заслуженному мастеру спорта СССР Вячеславу Фетисову

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с юбилеем заслуженного мастера спорта СССР, депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслава Фетисова.

"Благодаря таланту, характеру и огромному трудолюбию Вам покорились самые высокие вершины в хоккее. Многочисленные белорусские болельщики хорошо помнят Вашу великолепную игру в составе сборной СССР, ЦСКА и клубов НХЛ. Эти же качества наряду с профессионализмом, организаторскими способностями и активной гражданской позицией помогли добиться значимых достижений на тренерской стезе, ответственных руководящих постах, в Парламенте и общественных делах", - говорится в поздравлении.

"Убежден, что и впредь Вы будете активно содействовать развитию белорусско-российского сотрудничества и укреплению дружбы между нашими народами. Всегда рады видеть Вас на белорусской земле", - отметил Президент.

Александр Лукашенко пожелал Вячеславу Фетисову крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии и успехов во всех начинаниях.