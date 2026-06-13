Поздравление заслуженному мастеру спорта СССР Леониду Тараненко

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР Леонида Тараненко с 70-летием.

"Самые яркие страницы отечественной тяжелой атлетики неразрывно связаны с Вашим именем. Миллионы любителей спорта знают Леонида Тараненко как выдающегося мастера железной игры, на победном счету которого многочисленные высшие награды первенств планеты и мировые рекорды. Сегодня Вы остаетесь настоящим белорусским "волатам", чьи легендарные достижения занесены в Книгу рекордов Гиннесса", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подчеркнул, что особого уважения заслуживает многолетняя общественная деятельность Леонида Тараненко, направленная на пропаганду спорта, продвижение олимпийских идеалов, поддержку ветеранов отрасли.

Глава государства пожелал олимпийскому чемпиону крепкого здоровья, мира, добра и благополучия.