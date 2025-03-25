Поздравление заслуженному мастеру спорта СССР Ивану Едешко

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР Ивана Едешко с 80-летием.

"В нашей стране Вас знают как легендарного баскетболиста, человека с большим сердцем и мудрого наставника, отдавшего многие годы воспитанию молодежи. Ваши достижения - гордость белорусского спорта, а игра в золотом матче сборной СССР против американцев на Олимпиаде-72 в Мюнхене - триумф мужества, стойкости, высочайшего мастерства и таланта", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства поблагодарил Ивана Едешко за значимый вклад в развитие баскетбола и за все, что он делает для родной Беларуси, пожелав ему крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма и активного долголетия.