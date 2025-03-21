Поздравления зарубежным лидерам с праздником Навруз

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с праздником Навруз.

Поздравительные послания направлены президентам Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана.

Александр Лукашенко отметил, что праздник Навруз является символом возрождения природы и нового этапа жизненного пути, веры в лучшее будущее. Президент уверен, что доброжелательные отношения, сложившиеся между Беларусью и этими странами, будут способствовать дальнейшему расширению двусторонних связей во всех областях на благо народов.

Глава государства пожелал зарубежным лидерам крепкого здоровья и успешной реализации планов, а жителям этих стран - мира и благополучия.