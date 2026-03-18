Поздравление военнослужащим и ветеранам внутренних войск МВД

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил военнослужащих и ветеранов внутренних войск Министерства внутренних дел с 108-й годовщиной образования внутренних войск.

Глава государства отметил, что летопись внутренних войск неразрывно связана с непростым периодом становления белорусской государственности и наполнена яркими примерами мужества, доблести и отваги. "Мы всегда будем помнить и чтить подвиги тех, кто героически боролся с интервентами, немецко-фашистскими захватчиками, бандами националистов и преступными элементами", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Сегодня внутренние войска активно развиваются, и с уверенностью можно сказать, что они способны в самых сложных условиях выполнить любые задачи по защите конституционного строя, борьбе с преступностью, экстремизмом и терроризмом, охране общественного порядка и особо важных государственных объектов, а также по обезвреживанию взрывоопасных предметов", - говорится в поздравлении.

Президент подчеркнул: военнослужащие внутренних войск с честью несут нелегкую, но почетную и такую необходимую службу, обеспечивая спокойствие и созидательный труд граждан, демонстрируя высокий профессионализм, дисциплину и самоотверженность. Внутренние войска являются одним из лидеров военно-патриотического движения нашей страны.

Самые искренние слова благодарности Глава государства адресовал ветеранам внутренних войск: "Вы заложили прочные традиции преданности долгу, присяге и родной земле, на которых сегодня воспитывается наша молодежь".

Президент пожелал всем военнослужащим и ветеранам внутренних войск, их родным и близким мирного неба, крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в деле служения Отечеству.