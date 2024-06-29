Поздравление военнослужащим и ветеранам спецотряда быстрого реагирования внутренних войск МВД

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил военнослужащих и ветеранов специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД с 25-летием со дня образования этого подразделения.

"Четверть века СОБР ведет бескомпромиссную борьбу с организованной преступностью, защищая общественную безопасность и национальные интересы государства. Бойцы спецподразделения каждый день, не отступая ни на шаг и подчас рискуя жизнью, на суше, в воде и в небе выполняют уникальные по функционалу и сложности служебно-боевые задачи, оберегая мирный созидательный труд белорусов", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко выразил убеждение, что ставший уже легендарным отряд, будучи примером подлинного патриотизма, мужества и отваги, и далее будет верно служить стране и народу.

"Благодарю всех ветеранов и действующих бойцов, сделавших своей профессией и жизненным призванием служение Отечеству. Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и удачи, а вашим семьям - мира и добра", - выразил пожелания Президент.