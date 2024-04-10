Поздравление верующим мусульманской конфессии с праздником Ураза-байрам

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил верующих мусульманской конфессии с праздником Ураза-байрам.

Праздник Ураза-байрам является символом неразрывной связи поколений, духовной чистоты и созидания, милосердия и любви к ближнему, отметил Глава государства.

"Это радостное событие объединяет верующих, наполняет сердца людей добротой и ярким светом, человечностью и взаимопониманием, - говорится в поздравлении. - Наравне с представителями других конфессий мусульмане Беларуси вносят свой вклад в сохранение традиционных ценностей, содействуют развитию уникального культурного наследия нашей страны, поддерживают атмосферу веротерпимости и открытости".

Александр Лукашенко пожелал всем мусульманам крепкого здоровья и благополучия: "Пусть этот день принесет в каждый дом тепло и уют, счастье и удачу".