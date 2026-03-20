Поздравление верующим мусульманской конфессии с праздником Ураза-байрам

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил верующих мусульманской конфессии с праздником Ураза-байрам.

"Это один из самых почитаемых праздников, символизирующий духовную чистоту, сохранение традиций, преемственность и неразрывность поколений - приоритеты, которые служат основой мира и согласия, одинаково близки и понятны людям разных конфессий", - говорится в поздравлении.

"Мусульмане Беларуси пользуются уважением за приверженность строгим нравственным ценностям, поддержание атмосферы веротерпимости и открытости, упрочение семейных традиций и бережное отношение к богатому духовному наследию предков", - подчеркнул Глава государства.

Александр Лукашенко пожелал верующим мусульманской конфессии крепкого здоровья, добра, светлой радости и благополучия.