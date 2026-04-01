Поздравление верующим иудейской конфессии с Песахом

    Дорогие соотечественники!

    Примите самые теплые поздравления с Песахом - праздником, символизирующим связь времен и поколений.

    Сегодня последователи иудаизма вспоминают важное событие в истории еврейского народа - освобождение от многовекового рабства. Для верующих это время духовного обновления, переосмысления пройденного пути и определения новых целей.

    Опора на культурное наследие, традиции и уважение к обычаям предков способствуют укреплению диалога и согласия в нашем многоконфессиональном обществе.

    Пусть праздник принесет благополучие и взаимопонимание в ваши дома, наполнит каждый день радостью.

    Желаю всем здоровья, мира и счастливого Песаха.

    Александр Лукашенко