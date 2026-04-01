Поздравление верующим иудейской конфессии с Песахом

Дорогие соотечественники!

Примите самые теплые поздравления с Песахом - праздником, символизирующим связь времен и поколений.

Сегодня последователи иудаизма вспоминают важное событие в истории еврейского народа - освобождение от многовекового рабства. Для верующих это время духовного обновления, переосмысления пройденного пути и определения новых целей.

Опора на культурное наследие, традиции и уважение к обычаям предков способствуют укреплению диалога и согласия в нашем многоконфессиональном обществе.

Пусть праздник принесет благополучие и взаимопонимание в ваши дома, наполнит каждый день радостью.

Желаю всем здоровья, мира и счастливого Песаха.

Александр Лукашенко