Поздравление верующим иудейской конфессии с Песахом

    Дорогие соотечественники!

    Сердечно поздравляю вас с Песахом.

    Этот праздник особенно дорог иудейскому народу. Он объединяет близких по вере людей, олицетворяет благодарность Богу за помощь в обретении свободы и является духовным наследием для каждого человека.

    Еврейская община Беларуси бережет традиции предков, заботится о сохранении нравственных ценностей и укрепляет межрелигиозный диалог. Своими талантами и любовью к делу иудеи вносят вклад в процветание родной земли.

    Желаю счастья и процветания, мира и уюта в ваших домах.

    Александр Лукашенко