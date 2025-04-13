Поздравление верующим иудейской конфессии с Песахом

Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с Песахом.

Этот праздник особенно дорог иудейскому народу. Он объединяет близких по вере людей, олицетворяет благодарность Богу за помощь в обретении свободы и является духовным наследием для каждого человека.

Еврейская община Беларуси бережет традиции предков, заботится о сохранении нравственных ценностей и укрепляет межрелигиозный диалог. Своими талантами и любовью к делу иудеи вносят вклад в процветание родной земли.

Желаю счастья и процветания, мира и уюта в ваших домах.

Александр Лукашенко