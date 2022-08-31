Поздравление Верховному правителю Малайзии, султану Пахангу Абдулле Риайятуддину Аль-Мустафе Биллаху Шаху

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Верховного правителя Малайзии, султана Паханга Абдуллу Риайятуддина Аль-Мустафу Биллаха Шаха и народ этой страны с 65-й годовщиной провозглашения независимости.

"За время суверенного существования Малайзия стала одним из экономических лидеров Азии, превратилась в крупнейший в мире центр исламской экономической системы. В этом году Минск и Куала-Лумпур отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. Приятно, что за этот период сотрудничество между нашими странами приобрело устойчивый характер благодаря поступательному увеличению торговли сельскохозяйственной продукцией, расширению взаимодействия в военно-технической сфере, развитию договорно-правовой базы", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил убеждение, что Беларусь и Малайзия будут и в дальнейшем совместно работать для укрепления двусторонних связей и решения актуальных международных проблем, в том числе в отрасли продовольственной безопасности.

Александр Лукашенко пожелал Верховному правителю Малайзии отличного здоровья и благополучия, а также счастья и процветания малазийскому народу.