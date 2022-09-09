Поздравление Уильяму Руто с победой на выборах Президента Кении

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Уильяма Руто с победой на выборах Президента Кении.

"Ваша страна демонстрирует очевидные успехи в своем развитии и пользуется заслуженным доверием на международной арене. Подчеркиваю заинтересованность Беларуси в раскрытии существующего потенциала двустороннего взаимодействия между нашими государствами", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил убеждение, что укреплению связей будет способствовать более тесное сотрудничество в торговле, промышленности, сельском хозяйстве, образовании, а также совместная реализация проектов в различных отраслях.