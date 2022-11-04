Поздравление участникам XXVIII Минского международного кинофестиваля "Лістапад"

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил участников с открытием XXVIII Минского международного кинофестиваля "Лістапад".

"Нынешнее мероприятие под девизом "Настоящие ценности" объединило беспрецедентное количество участников и искренне приветствует на нашей мирной земле единомышленников - заслуженных мэтров, талантливую молодежь, которая делает первые шаги в фильмопроизводстве, и искренних любителей кинематографа", - отметил Глава государства.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что форум продолжит добрые традиции по поддержке идеалов гуманизма, укреплению согласия и взаимопонимания между народами, в Год исторической памяти еще раз напомнит о святых нерушимых духовных заветах.