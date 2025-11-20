Поздравление Султану Омана Хайсаму бен Тареку Аль Саиду

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида и народ этой страны с Национальным днем.

"Этот праздник символизирует мудрость, сплоченность и созидательную силу, которые двигают государство вперед, сохраняя верность традициям. Беларусь с большим уважением наблюдает за высокими достижениями Султаната и готова сделать свой вклад ради его прогресса", - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул прочную связь, которая существует между Беларусью и Оманом. "С особой теплотой вспоминаю встречи с Вами - в декабре 2024 года в Маскате и в октябре 2025 года в Минске. Двусторонний диалог стал по-настоящему историческим и начал новую страницу в белорусско-оманских отношениях", - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко обратил внимание, что Беларусь и Оман вместе заложили надежный фундамент для многопланового партнерства - от наращивания товарооборота в сферах промышленности, сельского хозяйства, продовольственной безопасности, фармацевтики до создания совместных производств. Качественный импульс получила инвестиционная деятельность, расширилось взаимодействие в сферах культуры, образования и туризма, добавил он.

"Все названные направления отражает подписанная в октябре 2025 года Дорожная карта по развитию двустороннего сотрудничества между Республикой Беларусь и Султанатом Оман. Рассчитываю на активную работу обеих сторон по выполнению этого программного документа под руководством Совместного комитета по сотрудничеству и инвестициям", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко пожелал Хайсаму бен Тареку Аль Саиду здоровья, вдохновения и новых успехов в служении Родине: "Пусть Султанат Оман и впредь процветает под Вашим дальновидным руководством, а дружба между нашими странами только крепнет".