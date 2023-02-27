Поздравление сотрудникам и ветеранам спецподразделения ДПС "Стрела" с 30-летием его образования

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил руководство, личный состав и ветеранов специального подразделения дорожно-патрульной службы "Стрела" Министерства внутренних дел с 30-летним юбилеем со дня его образования.

"Строгий и величественный эскорт мотоциклов или кортеж машин сопровождения является неотъемлемой составляющей дипломатического протокола, придает торжественный символизм и подчеркивает особое уважение принимающей высоких гостей страны, - говорится в поздравлении. - Вы демонстрируете высокий профессионализм, не только обеспечивая сопровождение и эскортирование высших должностных лиц и глав делегаций иностранных государств, но и оказывая практическую помощь подразделениям ГАИ в сложных ситуациях на дорогах республики, участвуя в специальных мероприятиях, в том числе оперативного характера".

С уверенностью можно сказать, что служителями правопорядка становятся люди, которыми движет чувство справедливости, желание обеспечить спокойствие и безопасность граждан. Именно такие сотрудники входят в состав специального подразделения и способны выполнять поставленные задачи на самом высоком уровне, подчеркнул белорусский лидер.

Особые слова признательности Глава государства адресовал ветеранам, являющимся образцом верности присяге, подлинными наставниками для молодого поколения, чей бесценный опыт всегда востребован.

Александр Лукашенко пожелал всем сотрудникам и ветеранам специального подразделения дорожно-патрульной службы "Стрела" профессиональных успехов, крепкого здоровья и семейного благополучия.