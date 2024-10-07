Поздравление сотрудникам и ветеранам УВД Гродненского облисполкома

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов управления внутренних дел Гродненского облисполкома с 80-летием со дня его образования.

Глава государства напомнил, что первые страницы профессиональной истории управления написаны в октябре 1944 года, когда после освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков была образована Гродненская область. "Обеспечение правопорядка на ее истерзанной гитлеровцами территории являлось жизненной необходимостью", - отметил белорусский лидер.

Немалый груз ответственности лег тогда на плечи первых руководителей областного аппарата милиции, которые, по словам Президента, вкладывали в свою службу всю душу и умение, находили и обучали новых сотрудников, способных эффективно бороться с послевоенным криминалом, а также создавали подразделения для помощи мирному населению.

"Сотрудники гродненской милиции с честью выдержали все испытания, выпавшие на долю белорусского народа в послевоенный период: разруху, бандитизм, бесчинства вооруженных антисоветских бандформирований. С достоинством выполнили интернациональный долг в Афганистане, участвовали в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, а после развала СССР всеми силами противостояли разгулу организованной преступности в первые годы становления независимой Беларуси", - говорится в поздравлении.

Сейчас милиция Гродненской области идет в ногу со временем, а ее сотрудники показывают личный пример беззаветной преданности Отечеству, констатировал Александр Лукашенко.

"Убежден, что и в дальнейшем, опираясь на славные традиции, заложенные ветеранами, высокий уровень профессиональной и идеологической подготовки, вы будете достойно воспитывать новое поколение, чтобы оно так же, как и вы, берегло мир и спокойствие, к которым привыкли наши граждане и всегда восхищаются иностранные гости", - подчеркнул Президент.

Глава государства пожелал сотрудникам и ветеранам УВД Гродненского облисполкома крепкого здоровья и новых успехов в службе, а их родным и близким - терпения, счастья и благополучия.