Поздравление сотрудникам Государственного комитета судебных экспертиз

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил сотрудников и лиц гражданского персонала Государственного комитета судебных экспертиз с профессиональным праздником.

Являясь важным звеном системы национальной безопасности, Госкомитет судебных экспертиз стоит на страже законности, справедливости, защиты прав и свобод человека, констатировал Глава государства.

"Оперативное и эффективное сопровождение судопроизводства во многом обеспечивают новейшие научные достижения, современные техника и оборудование, а также слаженная система межведомственного взаимодействия и международного сотрудничества. Но во главе угла всегда стоят люди - профессионалы своего дела", - говорится в поздравлении.

Президент подчеркнул, что на плечах сотрудников ГКСЭ лежит высочайшая ответственность за судьбы людей, и выразил уверенность, что их уникальные профессиональные компетенции, богатый опыт и объективность будут и впредь служить во благо белорусского народа, для повышения качества жизни и укрепления национальной государственности.

Александр Лукашенко пожелал сотрудникам, лицам гражданского персонала ГКСЭ и их семьям крепкого здоровья, мира и благополучия.